Kornel Morawiecki nie żyje. Politycy składają kondolencje. "Żegnamy bohatera"

Kornel Morawiecki nie żyje. Ta informacja wstrząsnęła opinią publiczną. Politycy od lewicy po prawicę żegnają założyciela Solidarności Walczącej i marszałka seniora. Wpisy w tej sprawie zamieścili już m.in. Donald Tusk, Robert Biedroń czy ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

"Ojczyzna straciła dzisiaj jedną z najwybitniejszych postaci kilku ostatnich dziesięcioleci. Panie Marszałku Seniorze, nie zapomnimy o Panu, o Pana bohaterstwie i bezinteresownej miłości do Polski i Polaków" - napisał w sieci marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS.

Robert Biedroń przyznał, że z żalem odebrał wiadomość, że odszedł Kornel Morawiecki. "W ostatnich latach pewnie wiele nas różniło, ale to nie zmienia faktu, że za jego życiowe dokonania należy mu się wielki szacunek" - podkreślił.

Kornel Morawiecki nie żyje. Donald Tusk: Będziemy pamiętać

"W swym wielkim Miłosierdziu niech Pan przyjmie do Swego Królestwa duszę Zmarłego" - dodał na Twitterze przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

"Gdy widziałem go ostatni raz, mówił, że chciałby jeszcze kilka lat pożyć" - przyznał Przemysław Wipler. "Miał wiele planów, pomysłów, marzeń. Pomyślałem, że chciałbym mieć tyle energii i marzeń co on - nie w jego wieku, ale teraz" - dodał były poseł.