Konwencja Stambulska. Doszło do sfałszowania treści dokumentu? Krzysztof Bosak: Słowo "gender" pominięto 25 razy

Konwencja Stambulska. Krzysztof Bosak: Słowo 'gender' pominięto ponad 25 razy

- Dziś mamy nieoficjalne dementi. Pragniemy zachęcić rząd do zajęcia właściwego stanowiska. To sprawa, którą politycy PiS komentowali wcześniej bardzo jednostronnie - mówił Krzysztof Bosak , który przytoczył wypowiedzi m.in. Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło .

Zdaniem polityka Konwencja Stambulska to dokument, który zawiera wiele ideologicznych treści. - Sam dokument został dostarczony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w formie innej, niż tekst opublikowany na stronach Rady Europy. Weźmy na przykład słowo 'gender', które zostało pominięte ponad 25 razy - podkreślił Bosak.

Konwencja Stambulska. Krzysztof Bosak: Dyskryminująca dla biologicznych kobiet

Według Bosaka sam dokument może doprowadzić do zmiany naszej kultury. - Mężczyzna nie będzie przecież karmił dzieci, nie może zajść w ciążę. Wszystko próbuje się tu wywrócić do góry nogami - zaznaczył.

Konwencja Stambulska. Krzysztof Bosak o konsekwencjach dla urzędników

Zdaniem polityka tekstem konwencji powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny. - Będziemy domagać się konsekwencji co najmniej dyscyplinarnych dla urzędników, którzy dopuścili się sfałszowania tekstu tego dokumentu. Konstytucja nakazuje, by Polska była państwem bezstronnym pod względem religijnym i kulturowym. Program lewicowy wpisany w treść tego tekstu z automatu staje się doktryną naszego prawa, dlatego konieczna jest jego odrzucenie - dowodził.

Konwencja Stambulska. Jakub Kulesza o zakłamaniu rządu

Głos na konferencji zabrał także poseł Jakub Kulesza. - Wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej nie będzie oznaczało, ze nagle zniknie 'błękitna linia'. To, ze my nie zgadzamy się z częścią tych przepisów nie oznacza, że jesteśmy przeciwni wszystkim zawartym tam wartością, jednak jest to powód, by tę umowę wypowiedzieć - mówił.