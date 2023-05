Konkurencyjna i inteligentna Europa

Wspólne cele dla krajów Europy

Unia Europejska z jednej strony dba o rozwój poszczególnych krajów i znoszenie różnic między nimi. Pragnie zapewnić równe szanse rozwoju dla wszystkich obywateli i podnosić ich jakość życia. Z drugiej strony musi wciąż rozwijać się gospodarczo, co wiąże się z określonymi potrzebami i wyzwaniami. Aby im sprostać, tworzy się jedną Politykę Spójności i wyznacza konkretne kierunki działań. Tak zwane Cele Polityki Spójności jasno określają priorytety i cele, jakie mają zostać osiągnięte w określonym czasie danej perspektywy finansowej (co do zasady jest to okres siedmioletni). Cele te są wyznaczane przez Komisję Europejską i stanowią ramy dla wykorzystania dostępnych funduszy. Stawiają zadania państwom członkowskim i poszczególnym regionom, pomagając w ich finansowej realizacji.