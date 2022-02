Polska wycofa się z Funduszu Odbudowy? "Ten temat jest przedmiotem wielu rozmów"

- To nie jest pomysł pana Adama Bielana. To jest pomysł, który pojawił się po raz pierwszy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odnosząc się do rozwiązania, w myśl którego Polska miałaby wycofać się z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.