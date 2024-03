Kolejny atak i alarm dla F‑16. "Ludzie są przygotowani"

- Obywatele w Polsce dostają jasny komunikat. Chodzi o uniknięcie sytuacji, które już były; że ktoś zrobił zdjęcie przelatującego samolotu, usłyszał huk i dorabiał do tego różne teorie spiskowe. To nie służy niczemu. Polityka prowadzona przez DORSZ jest dużo lepsza. Informujemy obywateli, że na określonym obszarze będą mogły się dziać takie rzeczy i ludzie są wstępnie do tego przygotowani - tłumaczy gen. Tomasz Drewniak w rozmowie z Wirtualną Polską.