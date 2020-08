Kokaina w bananach. Jest prokuratorskie śledztwo

Rzecznik prasowy ostrowskiej Prokuratury Okręgowej Maciej Meler, w rozmowie z "Radiem Poznań" przekazał, że śledczy sprawdzą, gdzie załadowano towar oraz w jaki sposób narkotyki trafiły do sklepu w Ostrowie.

- Postępowanie toczyć się będzie w kierunku przestępstwa przemytu wewnątrz wspólnotowego środków odurzających o znacznej wartości, jak i ilości - powiedział Meler, dodając, że w tym przypadku kara pozbawienia wolności wynosi od 3 nawet do 15 lat.

Prokuratura zbada ponadto, gdzie miała trafić przesyłka i kto był jej nadawcą. Czarnorynkowa wartość znalezionej w bananach kokainy to ponad 5 milionów złotych.

Kokaina w bananach. To nie pierwsza historia tego typu

To nie pierwsza taka historia. Kokaina z bananami z Ekwadoru trafiła również do Polski w listopadzie 2018 roku. W zaledwie kilka dni na terenie całego kraju przechwycono 220 kg narkotyku. Wówczas narkotyki trafiły do marketów sieci Stokrotka.