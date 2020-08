Biedronka. Kokaina w bananach. Sieć zabrała głos

Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób i gdzie kokaina trafiła do opakowań z bananami. Na razie hipoteza jest taka, że albo przemytnicy zapomnieli o towarze, albo nie mieli szansy, żeby go zabrać. I tak 19 kg kokainy wraz z bananami trafiło do jednej z Biedronek.

To nie pierwsza tego typu historia. Kokaina z bananami z Ekwadoru trafiła też do Polski w listopadzie 2018 roku - i to w kilku różnych partiach. W ciągu kilku dni na terenie całego kraju przechwycono 220 kg narkotyku. Wtedy trafiły do marketów sieci Stokrotka.