KO wyrzuciła dwie radne. To przez nie straciła Inowrocław

Potwierdził to oficjalny komunikat na profilu KO Inowrocław, w którym czytamy: "Przegłosowanie wniosku doprowadziło do rozpadu koalicji w Radzie Miejskiej Inowrocławia i umożliwiło utworzenie nowej koalicji Fajok-PiS-Koman. Radne swoim zachowaniem umożliwiły ludziom PiS i "ziobrystom" na przejęcie pełni władzy w mieście. (...) Decyzją klubu radnych KO zostały one usunięte z grona członków klubu radnych KO i od tej chwili są radnymi niezależnymi (przynajmniej do czasu ewentualnego wstąpienia w szeregi któregoś z klubów koalicji Fajok-PiS-Koman)".