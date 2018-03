Kierowca w Kielcach patrzył na zły sygnalizator. Wjechał na czerwonym i uderzył w terenówkę

Nagranie z auta udostępniła w sieci miejscowa szkoła nauki jazdy.

Wypadek miał miejsce przy jednym z trudniejszych skrzyżowań w Kielcach. Krzyżują się tam ulice Bohaterów Warszawy i Seminaryjska z Tarnowską. To miejsce znane wśród mieszkańców z wielu kolizji i wypadków drogowych, niestety także śmiertelnych . Nie dziwi więc, że znajduje się zarówno na trasie wybieranej przez ośrodki egzaminujące kierowców jak i szkoły nauki jazdy.

Instruktor, prawdopodobnie z kursantką, stanęli z innymi kierowcami na światłach. Gdy w dalszej części skrzyżowania zmieniło się światło na zielone, prowadzący małą osobówkę potraktował to - błędnie - jako sygnał do ruszenia. Skutek to dwa uszkodzone samochody i cenna nauka dla kursantki.