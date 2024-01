Kierowca bmw się doigrał. W chwilę uszkodził 12 aut

Niedostosowanie prędkości do warunków mogło doprowadzić do tragedii. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w Obłaczkowie (woj. wielkopolskie). Kierujący bmw stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bramę komisu samochodowego. Policja udostępniła zdjęcia po wypadku i widać na nich, że siła uderzenia była duża, ponieważ kilka elementów bramy oderwało się od niej, a odłamki trafiły w stojące na parkingu auta. Można zauważyć, że część aut na fotografiach ma uszkodzoną blachę czy wybite szyby. Jak ustalili policjanci, bmw kierował 26-latek, który poprzez niedostosowanie się do obecnych warunków drogowych doprowadził do wypadku. Łącznie uszkodził aż 12 innych osobówek z komisu. "Niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków na drodze było przyczyną bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia. Do tej sytuacji doszło 2 stycznia br. po godzinie 23:00 w Obłaczkowie. 26-letni kierujący bmw stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem w wyniku czego zjechał na lewe pobocze, następnie do przydrożnego rowu, aby z powrotem wrócić na jezdnię. Po drodze jednak zostało uszkodzone ogrodzenie posesji oraz 12 pojazdów stojących na placu" - przekazała policja. 26-latek wraz ze swoim młodszym kolegą trafili do szpitala, ale tam nie stwierdzono u nich żadnych obrażeń. Kierowca stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 12 pkt karnymi.