Kidawa-Błońska o swastyce przy swoim domu. "Jakbym dostała policzek"

Małgorzata Kidawa-Błońska została zapytana przez dziennikarzy o akt wandalizmu, jakiego dopuścił się nieznany sprawca na ogrodzeniu jej domu. Marszałek Senatu nie uważa, by było to działanie celowo w nią wymierzone. Jej zdaniem sprawca nie był świadomy, do kogo należało ogrodzenie wybrane jako miejsce skandalicznego malunku.