Katolicka szkoła usunęła ścianę z WC dla dziewczynek. Bo palą papierosy

Szkoła w Anglii znalazła się pod ostrzałem rodziców i mediów po kontrowersyjnym rozwiązaniu problemu łamania regulaminu.



Prywatna katolicka szkoła dla chłopców i dziewczynek ogranicza prywatność swoich uczniów. Dzieci uczące się w St Mary's Catholic College w Wallasey mają od 11 do 17 lat. Niedawno zburzono ścianę od łazienki dla uczennic i wycelowano w stronę kabin kamerę monitoringu. Skarga dziecka w sieci, której towarzyszyły zdjęcia zmian, wywołała sprzeciw wielu rodziców.

Jedyne, co chroni prywatność dziewczynek korzystających z ubikacji przed wzrokiem kolegów z korytarza i dwóch klas po przeciwnej stronie, to drzwi od poszczególnych kabin. Pozostała część ubikacji jest odsłonięta - informuje "Liverpool Echo" .

Na profilu Wallasey Gossip na Facebooku pojawiły się zdjęcia oraz nagranie ze Snapchata pokazujące nowy układ pomieszczeń. Z jednej strony widoczne są toalety, z drugiej korytarz, wejścia do dwóch klas i kamera na suficie. Ściana, która do tej pory odgradzała WC od korytarza miała zostać usunięta by lepiej kontrolować uczniów. Nie mając sposobu ukrycia się, dzieci nie będą palić papierosów, bić kolegów ani chować się przed kartkówkami w WC.