Katastrofa MH17. Ważny świadek przekazany Rosji. Holandia wystąpiła o ekstradycję

Wśród więźniów, których Ukraina przekazała w sobotę Rosji, znajdował się Wołodymyr Cemach, bojownika z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Mężczyzna ten jest, według holenderskich śledczych, ważnym świadkiem w sprawie zestrzelonego nad Ukrainą w lipcu 2014 r. samolotu malezyjskich linii lotniczych. Holendrzy już wystąpili do Rosji z wnioskiem o jego ekstradycję.

To, że Cemach został przekazany Rosji - jest dość niezwykłe. Jest on bowiem Ukraińcem, a nie Rosjaninem - zwraca uwagę holenderski portal volkskrant.nl. Tymczasem wymiana obejmowała obywateli ukraińskich więzionych w Rosji i rosyjskich - więzionych na Ukrainie. Zdaniem portalu możliwe, że był on kartą przetargową Rosjan, który zgodzili się na wymianę pod warunkiem, że zostanie on im przekazany.