Kariera po śląsku. Skorzystaj z unijnego wsparcia i podbij rynek pracy!

Warunkiem zatrzymania tych 20 tys. zł jest prowadzenie działalności przez rok, co w przypadku The Beauty Specialist nie będzie trudne. Beata Łepek na razie pracuje sama, tak ustawiając grafik, by nie kolidował z opieką nad dziećmi. To spore wyzwanie logistyczne. W gabinecie są cztery stanowiska z różnymi zabiegami, do tego recepcja i mnóstwo zainteresowanych klientek.