Kandydat do TK prof. Jakub Stelina rezygnuje z kandydowania do SN

- Wycofuję swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego - zapowiedział profesor Jakub Stelina. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego ubiegał się o zasiadanie w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. We wtorek został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

- Nie odtworzę teraz w pamięci, ale było to jakiś czas temu - odparł Stelina dopytywany, kiedy tę propozycję otrzymał.

Wcześniej dziennikarz RMF FM dotarł do informacji, że prof. Jakub Stelina kandyduje do Izby Pracy i Ubezpieczeń Sądu Najwyższego. Głosowanie nad jego kandydaturą miało się odbyć zaledwie pół godziny po tym, jak okazało się, że PiS chce, by został sędzią Trybunału Konstytucyjnego.