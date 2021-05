Kamienna Góra. 12-latek porażony prądem

Niebezpieczny wypadek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. 12-letni chłopiec został porażony prądem. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala we Wrocławiu.

Share

Kamienna Góra. 12-latek porażony prądem Źródło: Anatol Chomicz / Forum , Fot: RM, Anatol Chomicz / Forum