Kamienica Mariana Banasia. Policja interweniowała 30 razy

Marian Banaś twierdzi, że nie wiedział, że w jego kamienicy działał hotel na godziny. Teraz okazuje się, że policja interweniowała tam wiele razy. Co więcej, otrzymała kilkanaście zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Krakowscy policjanci dobrze znali kamienicę przy ulicy Krasickiego 24, która należała do szefa NIK Mariana Banasia i w której działał hotel na godziny. Jak podaje Onet, interweniowali tam 30 razy.

To nie wszystko policja otrzymała też 12 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Pięć z nich zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Statystyki poznali posłowie Jan Grabiec i Robert Kropiwnicki, którzy złożyli interpelację w sprawie.

Jego zdaniem Banaś musiał wiedzieć o tym, co dzieje się w kamienicy, choć sam temu zaprzecza. - Nie wyobrażam sobie, aby nikt o tych sytuacjach go nie informował. Policja musiała sprawdzić, kto jest właścicielem kamienicy, to przecież standardowa procedura - dodał Kropiwnicki.