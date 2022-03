"Kaliningrad miał być w Polsce". Ukrainiec doradza Warszawie roszczenia

Obwód kaliningradzki. Drażliwy punkt na mapie

Rosjanie, którzy tu mieszkają, od wielu dekad mieli dobre relacje z Polską. Do przygranicznych Bartoszyc, gdzie na każdym kroku można znaleźć dwujęzyczne napisy, wielu mieszkańców z drugiej strony granicy przychodziło po zakupy, do pracy lub do restauracji.