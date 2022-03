Sztuczna inteligencja na wojnie Ukrainy z Rosją. Zidentyfikuje poległych

O zastosowaniu przez ukraińską administrację tego wszechstronnego narzędzia do rozpoznawania twarzy, poinformował Reutersa Mychajło Fiodorow, wicepremier Ukrainy i minister cyfryzacji. Fiodorow uważa, że przesłanie wiadomości do rodziny jest etycznym obowiązkiem, może też oddziaływać na świadomość Rosjan i przyczynić się do prostu antywojennych nastrojów.