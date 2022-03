Ukraińcy przechwycili tajne dane Rosjan. "Zbrodniarze wojenni"

Mocne, emocjonalne komentarze wpisują ci, którzy wrogom życzą potwornej śmierci za zbrodnie, jakich rosyjskie wojsko dopuściło się podczas inwazji. Są i tacy, którzy uważają, że nazwiska oprawców nie powinny być nawet wymieniane, bo nie zasługują na to, by przejść w jakikolwiek sposób - chlubny lub niehonorowy - do historii. Grono komentatorów obiecuje, że zada sobie trud, by odszukać rodziny żołnierzy i zawiadomić je, czym zajmują się ich bliscy. A inni proszą tylko o modlitwę za prześladowców.