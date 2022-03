Izrael przestraszył się Rosji. Sprzedaż Pegasusa do Ukrainy zablokowana

Izrael nie chce igrać z Moskwą

Zgodnie z informacjami, do których dotarły brytyjski "The Guardian" i amerykański "The Washington Post", Kijów lobbował o dostęp do Pegasusa już od 2019 roku. Starania te zostały jednak odrzucone przez ministerstwo obrony Izraela, a NSO Group nigdy nie uzyskała zgody na wprowadzenie na rynek lub sprzedaż Ukrainie oprogramowania.