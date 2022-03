CNN: Szokujące zachowanie rosyjskiego generała na spotkaniu z wojskowymi z USA

Do rzadkiego spotkania twarzą w twarz między wojskowymi Rosj i USA doszło w zeszłym tygodniu w Moskwie - informuje stacja CNN. Dziennikarze dotarli do raportu sporządzonego przez dwóch amerykańskich attaché uczestniczących w tych rozmowach. W ich trakcie miało dojść do niecodziennej sytuacji, która doprowadziła rosyjskiego generała do "wybuchu" emocji.