Amerykański generał jest pewien. "Rosjanie nie odniosą już sukcesu militarnego"

Ekspert jest podbudowany postawą, możliwościami i odwagą armii ukraińskiej. - Nie mam wątpliwości, że ostatecznie wygra Ukraina. Wojska rosyjskie na pewno nie wejdą do Kijowa, nie będą w stanie go zdobyć. Ukraińcy walczą za mocno. Poza tym Kijów to ogromne miasto. Wojska rosyjskie nie wystarczą, aby go całkowicie otoczyć, wejść i rozpocząć wojnę o każdy dom - twierdzi w wywiadzie udzielonym ukraińskiemu portalowi chas.news.ua.