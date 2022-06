Kaczyński znów zmierzy się z Tuskiem? Polityk PiS komentuje

Do ostatniej debaty między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem doszło 12 października 2007 roku. W ocenie ekspertów dyskusję w zdecydowany sposób wygrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej, co przyczyniło się do pokonania Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Teraz wielu chciałoby powtórki.