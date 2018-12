Jurek Owsiak refleksyjnie. "Myślę o jednej wiadomości"

Pijany, bez prawa jazdy śmiertelnie potrącił 11-latka. Po trzech latach sąd uniewinnił 24-latka - ta informacja obiegła wczoraj media. Dotarła też do Jurka Owsiaka. Prezes WOŚP pisze o "niemocy". "A ja się użeram w tak g...ianej sprawie z K." - dodaje.

Prezes WOŚP bywał na sali sądowej z powodu sporu z posłanką PiS Krystyną Pawłowicz. Naszła go refleksja, że "użera się w g...ianej sprawie", podczas gdy dzieją się prawdziwe dramaty.

''Wreszcie spokojnie w domu. Moje wnuczki razem z Ewą rysowały i śpiewały, a w sobotę czeka nas pieczenie ciasteczek i sprzątanie. Z Dzidzią jak co wieczór rozmawiamy o tym, co się dzisiaj wydarzyło w WOŚP - tyle spotkań, rozmów telefonów, tych codziennych i tych przedfinałowych. Tyle ludzi robi i chce z nami coś robić! Dla każdego jest miejsce, a ja od rana myślę o przeczytanej wiadomości. Krąży, nie daje spokoju i dopada mnie teraz wieczorem ze zdwojoną siłą. Wnuczki już są w domu, ale ja ciągle słyszę ich śpiew i opowieści - tyle życia i zaufania do nas dorosłych i bliskich" - napisał prezes WOŚP.