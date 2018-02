"Jestem żoną posła!" Wielka draka w samolocie

Zaczęło się od zbyt mocno odchylonego fotela. Z pyskówki starcie pań szybko przeistoczyło się w rękoczyny.

Jacy posłowie, takie ich żony - kpi autor filmu na Youtube. Jeden z pasażerów samolotu linii Aerofłot z Moskwy do Bejrutu nagrał w ostatni piątek agresywne zachowanie lecącej obok niego kobiety. Podróżna starła się z młodszą kobietą siedzącą na fotelu przed nią. Starsza głośno krzyczała do personelu pokładowego, że jest żoną deputowanego do Dumy.