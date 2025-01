"Jest tchórzem". Hołownia ostro o Romanowskim

- Oczywistym jest, że nikt nie będzie robił wyborów w majówkę , bo to by było zupełnie absurdalne - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Ostatecznie wybory zostaną rozpisane w przyszłą środę. - Mam nadzieję, że to szybko zostanie to opublikowane i że już formalnie będzie mogła zacząć się kampania - powiedział.

- Jak teraz patrzę przy tej okazji na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, to jest chyba mało grup społecznych w Polsce tak zabezpieczonych jak posłowie i senatorowie versus na przykład ci, którzy są normalnie na kodeksie pracy. Z tym trzeba będzie zrobić porządek, bo to nie może tak wyglądać, że poseł może nie przychodzić do Sejmu na obrady i zabiera mu się za to 1/30 wynagrodzenia - mówił marszałek Sejmu.