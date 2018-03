Jest mapa ataku zimy. Warszawa uratowana, pod Krakowem spadnie pół metra śniegu

A jednak zaczyna się sprawdzać najgorszy scenariusz pogodowy. Arktyczne powietrze rozpoczęło swoją drogę na południe, czyli do Polski. To koniec wiosennego epizodu, zaczyna się zima, ze śniegiem, mrozem i silnym wiatrem.

- Śnieg i mróz pojawią się w Polsce w piątek. Niestety na południowych wschód spadnie sporo śniegu do tego przy dość silnym wietrze i spadkach temperaturach poniżej -10 stopni C - donosi serwis Meteoprognoza.pl. Jego autorzy już we wtorek ostrzegali, że skandynawski wyż zacznie wysyłać nad Polskę mroźne powietrze.