Jaworzno. 18-latek rzucił się z nożem na rodzinę. Nowe informacje

Nowe informacje ws. ataku 18-letniego Bartosza S. w Jaworznie. Młody mężczyzna w trakcie domowej awantury ranił nożem matkę, babcię i brata. Ich życiu nic nie zagraża.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. 18-letni Bartosz S. ranił 12-letniego brata, 45-letnią matkę i 78-letnią babcię. Wszyscy trafili do szpitala. On sam został zatrzymany przez policję.