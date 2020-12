Jarosław Kaczyński uderzył w PO. Borys Budka odpowiada

- Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje - przyznaje lider PiS w najnowszym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" .

Kaczyński zastanawia się, czy tworzy się nowy układ opozycji. - Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy - mówi lider Zjednoczonej Prawicy.