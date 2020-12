Jarosław Kaczyński o PiS: Nie pójdziemy w lewo

Pierwsza obserwacja - jak podkreśla przeprowadzający rozmowę z prezesem dziennikarz Michał Kolanko - dotyczy samego PiS. - Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo, to jest oczywiste - mówi Kaczyński (o tym, że prezes planuje zwołać Radę Koalicji ws. sytuacji w obozie rządzącym, pisaliśmy niedawno w Wirtualnej Polsce ).

Jarosław Kaczyński o układzie z Hołownią

Druga obserwacja - jak zwraca uwagę "Rzeczpospolita" - dotyczy obecnego kursu Platformy Obywatelskiej. - Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje - przyznaje lider PiS.

Kaczyński zastanawia się, czy tworzy się nowy układ opozycji. - Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy - mówi lider Zjednoczonej Prawicy.