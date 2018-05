Jarosław Kaczyński to pracoholik, który "posunął się w latach". Źle znosi problemy zdrowotne

Prezes Prawa i Sprawiedliwości według polityków PiS nie lubi okazywać słabości, a teraz wszyscy śledzą jego stan zdrowia. Jego poważne problemy z kolanem odbijają się również na jego psychice. Ma wyładowywać swoje frustracje na współpracownikach.

- Do końca wakacji prezes nie wróci już do objazdu kraju. Będzie miał operację, a później czeka go długa rehabilitacja. Dla nas lepiej, żeby zrobił to teraz, a nie przed wyborami parlamentarnymi, bo wybory samorządowe nie są takie ważne - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem" jeden z najbliższych doradców Jarosława Kaczyńskiego.