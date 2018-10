Jarocin. Pielęgniarki protestują. Odeszły od łóżek pacjentów

Zaostrza się spór pomiędzy prezesem jarocińskiego szpitala (woj. wielkopolskie) a tamtejszym personelem. Pielęgniarki i położne protestują i przygotowują się do strajku ostrzegawczego. Na razie zdecydowały się odejść od łóżek pacjentów na pół godziny.

To kolejna odsłona konfliktu, który ciągnie się od czterech lat. Związek pielęgniarek i położnych domaga się podwyżek płac. Wydawało się, że spór w końcu zostanie rozwiązany. W grudniu ub.r. podpisano między stronami stosowne porozumienie. Dodatkowo minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał we wrześniu br. rozporządzenie, gdzie zapewniał o podniesieniu płac.

- Przygotowujemy się do strajku ostrzegawczego. Zależy nam, aby pacjent jak najmniej odczuł nasz protest. On nie jest winien. To spór między nami a pracodawcą. Planowane zabiegi będą musiały poczekać. Na bieżąco będą realizowanie przypadki zagrażające życiu i zdrowiu pacjentów. Z protestów wyłączone są oddziały intensywnej opieki medycznej, ratunkowy i noworodkowy - tłumaczy Sławomir Zieliński z OPZZ Pielęgniarek i Położnych w Jarocinie.