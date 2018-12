Janusz Palikot unika prokuratury? Polityk zabrał głos

Janusz Palikot jest "zaskoczony informacjami" o tym, że unika stawienia się w prokuraturze. Ma usłyszeć zarzuty za niezapłacenie ponad miliona złotych podatku. - Respektuję prawo - przekonuje polityk, podkreślając, że to "złośliwy i nieuprawniony atak na jego dobrą reputację".

Co na to sam zaineteresowany? Janusz Palikot zamieścił oświadczenie w sieci, w którym odcina się od medialnych doniesień. "Nie jest prawdą, że byłem efektywnie wezwany do Prokuratury i nie jest prawdą, że unikam kontaktu z Prokuraturą lub udziału w czynnościach procesowych" - czytamy w piśmie.