Janusz Dzięcioł nie żyje. Nowe fakty ws. wypadku na przejeździe kolejowym

Janusz Dzięcioł nie żyje. Były poseł i gwiazda programu "Big Brother" zginął na przejeździe kolejowym. Teraz pojawiają się nowe fakty w sprawie. Okazuje się, że do tragedii doszło 100 metrów od domu byłego posła. Prokuratura twierdzi, że jest przynajmniej jeden świadek wypadku na torach.

W piątkowy poranek na przejeździe kolejowym w Białym Borze pod Grudziądzem doszło do wypadku. Samochód zderzył się z pociągiem na trasie Grudziądz - Toruń. Przejazd nie ma szlabanów, ale jest zabezpieczony sygnalizacją świetlną.

– Byłem na miejscu chwilę po wypadku. Janusz zginął 100 m od swojego domu. Ten przejazd przez tory kolejowe jest bardzo niewygodny, bo jest to lewoskręt od drogi krajowej nr 55 i on jest nieco pod górkę. Widoczność w tym miejscu jest utrudniona. Dzięki temu przejazdowi można dojechać do domów, które są po drugiej stronie torów - powiedział w rozmowie z PAP sołtys Białego Boru Jerzy Czapla. Dodał, że taki sam manewr miał wykonać Janusz Dzięcioł.