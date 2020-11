Jan Paweł II. Kolegium Rektorskie KUL o "szkalowaniu" dobrego imienia Polaka

Kolegium Rektorskie KUL sprzeciwia się oczernianiu papieża Jana Pawła II, wskazując na nieprawdziwe oskarżenia i oszczerstwa kierowane w stronę ich patrona. Rektorzy i prorektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaznaczają, że dostrzegają krzywdę i ból ofiar przestępstw seksualnych. Podkreślają m.in., że konieczne jest "sprawiedliwe rozliczenie sprawców nadużyć, czy też ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach".

Jan Paweł II. KUL o atakach na Polaka

Rektorzy i prorektorzy w wydanym oświadczeniu uważają, że przyczyną ataków na papieża Jana Pawła II jest "systemowa lub projektowana niechęć do Kościoła katolickiego". Odnosząc się do raportu Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ws. Theodore'a McCarricka zaznaczono, że "z dokumentu jasno wynika, że Ojciec Święty został cynicznie oszukany, a w jego działaniach nie wskazano żadnych zaniedbań i zaniechań".

Kolegium lubelskiej uczelni ocenia, że próby obarczania papieża Jana Pawła II odpowiedzialnością za tragedię ofiar nadużyć seksualnych duchownych to "insynuacje i manipulacje". Rektorzy i prorektorzy przypominają, że to właśnie Polak wprowadził zasadę "zero tolerancji dla pedofilii". Podają przykłady z przeszłości, kiedy Ojciec Święty wskazywał, że w przypadku przestępstw seksualnych "kanoniczne kary są konieczne i w pełni uzasadnione, a sprawy wymagają szybkiego wyjaśnienia".