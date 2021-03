Jaka będzie Wielkanoc? Prof. Simon: pytać w Toruniu. Goście parsknęli śmiechem

Wielkanoc zbliża się coraz większymi krokami. Czy podobnie jak w Boże Narodzenie czekają nas wymuszone przez koronawirusa święta w mocno okrojonym gronie? Koronawirus w Polsce został zdiagnozowany po raz pierwszy dokładnie rok temu. W programie WP "Newsroom" odbyła się debata, w której udział wzięli doktor Matylda Kłudkowska, profesor Krzysztof Simon, członek rady medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, profesor Jarosław Pinkas, były Główny Inspektor Sanitarny oraz doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Profesor Simon pytany o rekomendacje w sprawie obostrzeń, przypomniał najpierw, że był przeciwny zbijaniu terminu ferii zimowych. - No i skutek jest taki, że mieliśmy kumulację wyjazdów, prawych, lewych, ludzie na boku coś wymyślali, no i mamy tego odbicie, katastrofę ze wzrostem zachorowań, zakażeń, które wykrywamy - mówił profesor Simon w rozmowie z Agnieszką Kopacz. Zapytany o to, jaka będzie sytuacja pandemiczna na Wielkanoc, członek rady medycznej przy premierze odpowiedział krótko: - Nie wiem, proszę się zwrócić do Torunia, tam gdzie udzielają takich informacji. Reakcja pozostałych gości była natychmiastowa. Goście dosłownie parsknęli śmiechem, słysząc słowa profesora Simona.

