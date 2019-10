WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Jak zrobić przebranie na Halloween 2019? Jaki kostium można wypożyczyć? Halloween zacznie się lada dzień. Dorośli i dzieci szukają sposobów, jak przygotować się na zabawę w ostatni dzień października. Poznaj pomysły na najlepszy kostium. Jak zrobić przebranie na Halloween? Gdzie można wypożyczyć strój? W czwartek 31 października obchodzimy Halloween, jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie zwyczajów. Święto to także w Polsce zdobyło pewną popularność, chociaż pozostajemy przywiązani przede wszystkim do dnia Wszystkich Świętych. Przeczytaj, na co zwrócić uwagę, tworząc halloweenową kreację. Przebrania na Halloween. Trendy w Stanach Zjednoczonych Amerykanie są wynalazcami Halloween. To świeckie święto kultywuje w Stanach Zjednoczonych aż 175 milionów ludzi rocznie. Jeśli chcemy wziąć udział w popkulturowej uczcie, przebieraną zabawę powinny urozmaicić kreacje nawiązujące do najnowszych premier kinowych i serialowych. Joker, Kapitan Marvel, John Wick i Nocny Król należą do najmodniejszych tegorocznych kostiumów halloweenowych. Jednak przebierać można nie tylko ludzi. W ostatnich latach coraz więcej milenialsów, czyli osób urodzonych w latach 90. XX wieku, przebiera swoje psy za hot dogi, dynie i koty. Dzięki temu, że za względnie niewielkie pieniądze można się dobrze bawić, sklepy z gadżetami odnotowują w październiku wysokie obroty. Wśród dorosłych i dzieci równą popularnością cieszy się kostium czarownicy. Wysoko notowane są też wampiry, zombie i oczywiście superbohaterowie. Kreacja jednego z Avengersów – lub ich przeciwników – zrobi wrażenie na każdej imprezie. Stroje na Halloween. Jak zaopatrzyć się w Polsce Kostiumy na Halloween możemy zrobić własnoręcznie. Karton, wielkoformatowy wydruk i trochę kolorowych pisaków pozwolą przebrać się za zepsuty smartfon. Chwila z czarnymi ubraniami, nożyczkami i białym papierem pozwoli stworzyć strój szkieletu już za kilkanaście złotych. Dzieci jednak nie powinny same posługiwać się gorącym klejem. Kilka paczek bandaży stworzy kostium mumii, a koszulka w paski i czarne spodnie – strój złodzieja lub złodziejki. Wypożyczalnie strojów w Warszawie oferują męskie stroje kostuchy, trumny, goryla, Voldemorta, grabarza, Frankensteina czy strasznego klauna. Panie mogą wcielić się w uczennicę zombie, nietoperza, Harley Quinn czy mięsożerną roślinę. Popularne sieciówki wprowadzą na kilka dni przed Halloween specjalny asortyment, który pozwoli w ostatniej chwili przebrać się w wiedźmę. Chłopcom możemy zaproponować strój ducha, hrabiego Draculi, Shreka, wilkołaka czy T-Rexa. I w końcu dziewczynkom zaproponujemy kreację Hermiony z "Harry'ego Pottera", Wednesday z "Rodziny Addamsów", dyni albo królowej wampirów. Gdybyśmy chcieli ograniczyć się do lateksowej maski, najprostsze modele pozwolą nam upodobnić się do konia, Donalda Trumpa, jednorożca, Kim Dzong Una lub Obcego.