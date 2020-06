Jak znaleźć lokal wyborczy w swojej gminie?

W dniu wyborów prezydenckich, 28 czerwca 2020, lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00. Aby zagłosować, musisz pojawić się w tych właśnie godzinach. Po zakończenie głosowania i zamknięciu lokali wyborczych nie będziesz miał już możliwości oddania głosu. A czy wiesz, jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Jak znaleźć lokal wyborczy? Znajdź lokal wyborczy, gdzie możesz głosować

Wyborcy mogą głosować w gminie, w której znajdują się w spisie wyborców. Jak znaleźć właściwy lokal wyborczy? Najczęściej lokale wyborcze znajdują się w budynkach użyteczności publicznej. Mogą to być szkoły, przedszkola, domy kultury, urzędy gminy itd. W dniu wyborów są one odpowiednio oznakowane, by nikt się nie pomylił. Przed lokalem wyborczym powinny być również wypisane np. ulice, których mieszkańcy mogą głosować w danym lokalu wyborczym.