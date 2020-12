Jak żegnać rok 2020, to tylko z humorem. Klub Komediowy zaprasza na dwa spektakle!

Szampańska zabawa pod drzwiami apteki? A może w wynajętym "schowku" na narty? Kreatywnych pomysłów na ominięcie lockdownu nie brakuje, ale my proponujemy rozrywkę w bezpiecznym wydaniu, za to z solidną porcją zdrowego humoru. Zajrzyjcie do Klubu Komediowego i zobaczcie, co przygotował dla was na święta i sylwestra!

Świat walczy z pandemią, chat-boty rozwiązują nasze problemy, hologramy zastępują żywe zwierzęta w cyrku (to akurat świetna wiadomość!), a influencerzy każdego dnia walczą o lajki followersów. W takich czasach żyjemy. Co więcej, mamy za sobą ciężki rok i teraz czekamy już tylko na lepsze jutro. Aby umilić sobie ten czas, najlepiej sięgnąć po rozrywkę, której jak zawsze dostarcza nam fenomenalny Klub Komediowy. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, może przynajmniej wpadła wam w ucho piękna i długa piosenka o świętach? Tak moi drodzy, to oni!

Polska rzeczywistość w krzywym zwierciadle

Klub Komediowy to grupa polskich komików, stand-up’erów i aktorów teatralnych, którzy w sposób zabawny, ironiczny i często dosłowny pokazują realia naszej rzeczywistości. Tutaj zacierają się granice między komedią i kulturą, a każdy spektakl, piosenka czy skecz to humor w czystej postaci. Do tej pory widzowie mogli oglądać występy na żywo w teatrze piwnicznym, w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 1, ale z powodu pandemii Klub zdecydował się przenieść działalność do internetu.

Na kanale Klub Komediowy TV na You Tube możemy obejrzeć nie tylko spektakle ("Fabularny przewodnik po rzeczywistości wolnorynkowej", "Hotel Asteroid. Space opera w trzech scenach"), ale także parodie znanych reklam i wiele innych materiałów. Do Klubu należą m.in. Weronika Nockowska (znana ze skeczy "Miłość na Asapie", "Piles nie pisz", "Tinder impro party") czy Mateusz Lewandowski (improwizował w projektach "Wycieczki Osobiste", "Ćma barowa"). Jak sami aktorzy podkreślają, nic nie powstrzyma ich przed dotarciem do widzów, dlatego kolejne programy nadają za pośrednictwem telewizji online.

W internetowej audycji Klub Komediowy TV już sam tytuł pierwszego odcinka "Na końcu będzie najlepsze" zachęca do obejrzenia, a forma retro, przypominająca programy typu Studio Gama czy występy kabaretu TEY, wskrzesza dawno zapomnianego ducha PRL-u. W pilocie wystąpili: Kinga Kosik-Burzyńska, Iza Kała, Weronika Nockowska, Paweł Izdebski, Mateusz Lewandowski, Bartek Magdziarz, Bartosz Młynarski, Maciej Nawrocki, Mateusz Płocha, Szymon Roszak i Michał Sufin.

Nel Niezgoda

uKORONOwanie roku z Klubem Komediowym!

Najnowszy hit Klubu Komediowego został napisany z myślą o rynku zagranicznym Love Song, o Covidowcu Dariusie. Ta piosenka to istny majsterszyk! Nastrojowa melodia w stylu Norah Jones i słowa (fakt, po angielsku, ale bez trudu zrozumie je każdy) to wybuchowy koktajl polotu, ironii i brytyjskiego poczucia humoru. A skoro mowa o ukoronowaniu roku, Klub ma dla was jeszcze jedną niespodziankę – dwa wyjątkowe spektakle!

Pierwszy z nich pt. "Jeszcze tańsza szopka noworoczna" nawiązuje do formuły ujętego w tytule gatunku. Za pomocą wierszy, scenek, piosenek i skeczy komentujących rok Anno Domini 2020 artyści podsumują mijający rok w charakterystyczny dla siebie sposób – niezbyt zborny, precyzyjny i… w zestawieniu liczbowym! Zagrają i zaśpiewają dla was zaproszeni krewni i znajomi sceny Klubu Komediowego. Bilety na spektakl online możecie kupić poprzez opcję KUP DOSTĘP w wydarzeniu na Facebooku. Wystarczy wejść na wydarzenie w dniu spektaklu, wykupić dostęp i cieszyć się transmisją. Start: 30.12.2020, godz. 21.00.

A co powiedzieć na to, aby Sylwestera spędzić w równie zabawny sposób? Kolejny spektakl "2020 – tego ci nie zapomnimy!" to propozycja dla tych, którzy w kulturalny sposób pragną pośmiać się na tegorocznej domówce. Wspólnie z Klubem Komediowym podsumujemy minione miesiące, przetestujemy się z wiedzy o 2020 (by zobaczyć, ile zdążyliśmy już wyprzeć z pamięci) i może uda nam się rozprawić z nim raz a dobrze. Gotowi na salwy śmiechu? Szykujmy zatem szampana, wbijajmy na internetowe fale i stwórzmy swój własny sylwester marzeń! Wydarzenie będzie dostępne na Facebooku. Start: 31.12.2020, godz. 21.00.

Do zobaczenia!