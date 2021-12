Jak w ciągu jednego roku otworzyć 3 nowe rynki i osiągnąć sukces?

Answear pojawia się w Grecji

Końcem sierpnia Answear oficjalnie pojawił się w Grecji. "Tuż po starcie strony Answear.gr zanotowaliśmy duże zainteresowanie greckich klientów, którzy coraz lepiej poruszają się w świecie zakupów online. Cieszymy się, że Answear otrzymał już pierwsze oznaki zaufania i uznania. Naszym największym dotychczasowym wyzwaniem było dostosowanie lokalnej strony internetowej nie tylko do specyfikacji firmy, ale także do potrzeb greckich konsumentów. Jest to oczywiście proces ciągły, każdego dnia staramy się coś udoskonalać i jesteśmy otwarci na uwagi naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Answear stanie się w Grecji nie tylko topowym sklepem online, ale także miejscem pełnym inspiracji." - przekonuje Konstantina Tsira, Country Manager na rynek grecki. Grecja jest jednym z największych rynków w regionie, zamożnym i dynamicznie rozwijającym się pod względem e-commerce. Tylko w 2020 r. jego wzrost wyniósł 47%! Zamieszkuje go prawie 11 mln ludności, z czego ok. 8,4 mln jest użytkownikami sieci. Grecy często wybierają formę zakupów online – jak podają statystyki, robi to 6 na 10 internautów. W sieci kupują przede wszystkim produkty modowe, elektronikę, akcesoria i gry komputerowe. Co ciekawe, o wiele bardziej wolą zakupy poprzez stronę sklepu – zakupy internetowe za pośrednictwem telefonu robi tylko 25% klientów. Greckie klientki i klienci maja dużą świadomość w zakresie marek premium, lubią styl casualowy i modę sportową, przywiązują także wagę do ekologii. Na Answear znajdą produkty, które trafią w ich gust: sklep dysponuje sporą ofertą ubrań i akcesoriów comfywear i casual, takich jak bluzy damskie i męskie, dresy, T-shirty czy sneakersy.