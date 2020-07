Jak głosować w II turze wyborów prezydenckich 2020?

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze będą czynne od rana, od godziny 7:00, do wieczora - do 21:00. W tym czasie można oddać swój głos na wybranego kandydata.

Lista kandydatów na prezydenta. Wybory 2020, II tura

Na karcie do głosowania znajdziemy nazwiska dwóch kandydatów, którzy ubiegają się urząd prezydenta. Są to:

Aby oddać ważny głos korespondencyjnie, należy wypełnić kartę do głosowania, wstawiając znak "X" w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Następnie umieścić kartę do głosowania w oznaczonej kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić. Kolejnym krokiem jest wypełnienie oświadczenia o tajnym i osobistym oddaniu głosu, które wraz z kopertą zawierającą kartę do głosowania należy umieścić w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną trzeba zakleić i wpisać na niej numer i adres komisji wyborczej. Kopertę zwrotną należy przekazać komisji wyborczej w dniu wyborów prezydenckich 12 lipca.