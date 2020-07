Lista wyborcza. Kandydaci na prezydenta w II turze wyborów 2020

W I turze wyborów prezydenckich 2020, która odbyła się 28 czerwca, lista wyborcza zawierała nazwiska aż jedenastu kandydatów.Byli to: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek. Po głosowaniu, do II tury wyborów 2020 zaklasyfikowali się dwaj kandydaci: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. To oni 12 lipca znająa się na liście wyborczej.