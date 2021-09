Jair Bolsonaro wybrał się na pizzę w Nowym Jorku. Musiał jeść na ulicy

Burmistrz Nowego Jorku apelował do Bolsonaro

Na prezydenta Bolsonaro spadła fala krytyki za metody, jakie stosowała jego administracja w walce z pandemią koronawirusa w Brazylii. Sam mówił publicznie, że będzie ostatnią osobą, która zdecyduje się na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Przed przylotem do Nowego Jorku podkreślał, że jego system immunologiczny jest zbyt silny, by "wirus się do niego przyczepił".