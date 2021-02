Jadwiga Emilewicz o wyprawie na narty: zasłużyłam na publiczny pręgierz

Włodzimierz Czarzasty o Jadwidze Emilewicz: rozum przyszedł, ale za późno

- Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że nie obchodziłam prawa. Nasze dzieci są zawodnikami w klubie. Od lat jeżdżą na treningi i zgrupowania, biorą udział w zawodach. Jesienią tego roku nie uczestniczyły w zgrupowaniach, ponieważ klub, w związku z ograniczeniami, ich nie organizował. W rozporządzeniu z 21 grudnia zapisano, na jakich warunkach treningi mogą się odbywać. Gdy dowiedzieliśmy się, że taki trening będzie zorganizowany, to zapisaliśmy synów na zgrupowanie, w którym uczestniczyły także inne dzieci - tłumaczy się tygodniku "Sieci" Emilewicz.