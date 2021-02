Jacek Sasin wyszedł ze szpitala. Ocenił zaangażowanie lekarzy

Jacek Sasin w rozmowie z "Super Expressem" przekazał, że jego pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem na COVID-19 był krótki. Dzięki temu mógł on szybko wrócić do obowiązków. Minister aktywów państwowych powiedział, że w placówce medycznej miał dobrą opiekę.

Szef resortu aktyów państwowych dodał, że jego rekonwalescencja po COVID-19 potrwa jeszcze kilka tygodni. Jednak na tyle czuje się dobrze, że mógł wrócić do pracy. Polityk dodał, że COVID-19 to bardzo zdradliwa choroba i nie u wszystkich przebiega lekko.

Zobacz także: Koronawirus. "Lex Sasin" zapewni bezkarność politykom? Wiceminister przekonany o "uczciwości administracji"

Jacek Sasin wyszedł ze szpitala. Podziękował medykom

Jacek Sasin podziękował wszystkim medykom za zaangażowana pracę i odniósł się do swojej wypowiedzi, w której złośliwe odniósł się do lekarzy. - Moja wypowiedź została uproszczona i w konsekwencji mocno przekłamana. Nie ma potrzeby, by do tego wracać. Tym, którzy pracują z oddaniem należą się wielkie podziękowania - dodał w wywiadzie dla "SE" Sasin.