Islandka z Danii: Nie kupię dzieciom prezentów. Mają wszystko

Zainspirowana ideą minimalizmu 40-latka pozbyła się ze swojego domu mnóstwa przedmiotów - od sof i naczyń po ubrania. Prezenty dla dzieci, które byłoby dodatkowymi przedmiotami do zagospodarowania, nie wchodzą w tym wypadku w grę. Jednak Dagbjört znalazła alternatywę dla tradycyjnych podarków. W tym roku zdecydowała się na ręcznie robione kupony o nazwie "dzień poza domem". Oznacza to, że dwójka jej dzieci, w wieku 3 i 6 lat, będzie mogła wymienić kupony na aktywność, która sprawi im przyjemność. Może to być wycieczka na plażę, przejażdżka rowerem po lesie lub piknik.