Zacznie się 24 grudnia. Radykalna zmiana w prognozach na święta

Noc przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są opady śniegu, a nad morzem i początkowo na wschodzie śniegu z deszczem. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna będzie wynosić od -7 st. C miejscami na północy, około -3 st. C w centrum do -1 st. C na południu i 0-1 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich spadek temperatury do około -5 st. C. Miejscami, głównie na południowym zachodzie, może dojść do oblodzenia nawierzchni dróg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h, co może prowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych.