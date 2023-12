Jednak śnieg na święta? Szykuje się armagedon pogodowy

W górach i na krańcach północnych spodziewane są opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 5 cm. Rano lokalnie zanikające oraz ponownie po południu tworzące się mgły, zwłaszcza na południu kraju, będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. C na północnym wschodzie do około 4 st. C w centrum kraju i 7 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.