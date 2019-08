Inżynier Boeinga: "moja rodzina nigdy nie poleci 737 Max". Poddaje w wątpliwość jego bezpieczeństwo

Boeing 737 Max jest najlepiej sprzedającym się modelem koncernu, który generuje wielomiliardowe zyski. Od marca samolot jest uziemiony ze względu na dwa wypadki z jego udziałem. Łącznie zginęło w nich 346 osób. Boeing wciąż twierdzi, że robi wszystko, aby uczynić 737 Max jednym z najbezpieczniejszych samolotów w historii.

Boeing wszystkiemu zaprzecza

Koncern stara się naprawić oprogramowanie, które przyczyniło się do wypadków w Etiopii i Indonezji. MCAS zostało zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić pilotom sterowanie i uczynić je bardziej przewidywalnym. Oprogramowanie uruchamiało się, gdy samolot leciał pod ostrym kątem do góry.

Dodatkowo system Boeinga 737 Max miał jeszcze inną poważną wadę. Używał tylko jednego czujnika do obliczenia kąta, pod którym leciał samolot.

Podczas tragicznych lotów, które doprowadziły do tragedii w Etiopii i Indonezji, czujnik przestał poprawnie działać. Zmusiło to pilotów do zmiany kursu.